Začelo se je verbalno, potem sta udarila še fizično

V sredo v zgodnjih večerih urah je bila policija obveščena o kršitvi javnega reda in miru v enem od gostinskih lokalov na Goriškem, kjer sta se najprej verbalno in nato fizično sprla gosta lokala.

Eden od udeležencev je med sporom padel po tleh, zaradi česar so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica bodo glede na vsa ugotovljena dejstva zoper oba udeleženca spora uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru (nasilno in drzno vedenje, kršitev tretjega odstavka 6. člena ZJRM-1), so sporočili iz PU Nova Gorica.