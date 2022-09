Zabodel ga je mož njegove bivše

Priznal je krivdo, obžaloval svoje dejanje in bil obsojen na sedem let zapora, zdaj pa na mariborskem višjem sodišču prosi za dodatno milost. Govor je o 24-letnem Aljažu Verhovniku, ki naj bi 16. januarja letos v Poljčanah zagrešil poskus najhujšega kaznivega dejanja pri nas, umora. In to v škodo vrstnika Dominika Motalna, nekdanjega partnerja Patricije Verhovnik. Vzrok naj bi bila spor in tožba o ugotavljanju očetovstva manj kot dve leti starega otroka, ki ga je povila obtoženčeva žena Patricija. »Vsak poskus umora je zgodba zase. To je bil kaznovalen ukrep, ki je bil za tožilstvo še pr...