Za volanom mladoletnik, ob njem pa krepko pijani oče

Na Koroškem so v petek v večernih urah ustavili mladoletnega voznika osebnega vozila. Krmilo je prevzel, saj je bil oče, ki je bil z njim v avtomobilu, pod vplivom alkohola. Očetu je preizkus z alkotestom izmeril 1,4 promila alkohola v krvi. Vozilo so zasegli, zoper očeta sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Celje.