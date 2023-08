Za umor z vikinško sekiro 19 let kehe

Zaradi brutalnega umora so v sredo na deželnem sodišču v Celovcu na 19 let zaporne kazni obsodili 36-letnega Slovenca, ki je živel in delal v Avstriji ter pridobil tudi njihovo državljanstvo. Možakar je priznal krivdo za primer, o katerem smo poročali pozimi: decembra lani je v Beljaku v svojem stanovanju s sekiro – ki naj bi jo morilec okrasil v vikinškem slogu – namreč petkrat udaril po glavi nesrečnega 48-letnega Italijana, svojega znanca, s katerim sta prej skupaj njuhala kokain.

Vsega je imel dovolj

Državna odvetnica Daniela Zupanc je umor opisala z angleško besedo overkill, ki pomeni pretirano ubijanje oziroma pretiravanje: »Vsak posamičen udarec, že prvi, je bil smrtonosen.« Dan dogodka je torej zaznamovalo skupno uživanje kokaina: »Obtoženi je sam dejal, da naj bi imel vsega dovolj. Pristopil je k žrtvi, jo porinil na kavč ter segel po sekiri,« besede Zupančeve prenašajo avstrijski kronisti. Pet smrtonosnih udarcev v obraz in po drugih predelih lobanje pa še ni bilo vse, kar je šokiralo javnost onstran Karavank.

Priznal je dejanje, se pustil aretirati, na sodišču pa je storjeno obžaloval. Prepozno. FOTO: Policija

Kot smo poročali že decembra lani, je Slovenec naslednja dva dni po umoru živel in spal ob Italijanovem truplu; nato pa se je odpravil na policijsko postajo v Beljaku, ki leži dobesedno nasproti stanovanja s Slovencem, mrtvim Italijanom in vikinško sekiro. Policistom je prijavil, da je v svojem stanovanju pod vplivom mamil ubil človeka. Potem ko so se preiskovalci napotili na Slovenčev naslov bivanja v središču Beljaka, so v stanovanju našli »moškega, ki ni kazal življenjskih znakov in je očitno umrl zaradi nasilja«, je takrat sporočila policija avstrijske Koroške, katere deželni kriminalistični urad je priskočil na pomoč kriminalistom v Beljaku. Odkrili so torej, da je zaradi nasilja umrl 48-letni italijanski državljan.

Slovenčev zagovornik, odvetnik Hans Herwig Toriser, je pojasnil, da je njegov klient od pozne mladosti odvisen od drog in da je zaradi svoje odvisnosti storil že več kaznivih dejanj. Spomnimo, da je že dolgo živel v Avstriji in ni nepopisan list za tamkajšnje organe pregona, so ti sporočili že po dejanju, saj je bil pred več leti celo obsojen za rop. Odvetnik je med drugim še dejal, da se njegov klient menda ni pretirano spominjal dni po umoru, razen da je odšel v lekarno po metadon (močno sredstvo proti bolečinam, s katerim se zdravijo odvisniki od drog) ter da je poskušal dvigniti denar z Italijanovo kreditno kartico. Svoje dejanje je na sodišču obžaloval in priznal.

Na dolžino kazni je vplivala ocena sodnega izvedenca psihiatrične stroke, ki je pojasnil, da je bil storilec kljub mamilom prišteven in se je zavedal kaznivosti svojega početja. Senat je z osmimi glasovi za in nobenim proti odločil, da je pri dejanju šlo za umor. Zaradi priznanja so mu izrekli »le« 19 let zapora – v Avstriji je za umor možen tudi dosmrtni zapor –, a so poleg te olajševalne upoštevali tudi oteževalne okoliščine, in sicer njegovo predkaznovanost ter uporabo sekire. Kot poroča Kronen Zeitung, pa sodba še ni pravnomočna.