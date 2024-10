Za rešetkami sta si vzela življenje

Odvzem prostosti, prezasedenost zaporov, medsebojni konflikti, strah pred sodnim postopkom in še čem – ob vsem tem seveda ni čudno, da se za rešetkami mnogi znajdejo v hudi stiski, celo takšni, iz katere nekateri ne vidijo več izhoda. Čeprav so zapornikom in pripornikom v pomoč tudi različni strokovni delavci, pa seveda vsake stiske ne morejo odpraviti v celoti. Z njimi se mora na koncu vsak spoprijeti po svoje. Nekateri bolj, drugi žal manj uspešno. Med tistimi, ki so trenutno priprti v ljubljanskem zaporu na Povšetovi, je tudi Zdenko Strojan, član romske družine, ki jo pozna vsa Slovenija, ...