Pet let in pol po fizičnem napadu na znanega in premožnega Slovenca Tomaža Z. jo je 39-letni Bojan Vasić odnesel s pogojno zaporno kaznijo. Tudi po zaslugi oškodovanca, saj je ta sam pred dnevi na sodišču potrdil, da ima s svojo nekdanjo ženo in njenim možem Vasićem že povsem normalne odnose. Z mladoletnim otrokom, ki ga ima z bivšo ženo, pa da živijo v sožitju, in sicer otrok polovico časa preživi pri enem, polovico pa pri drugem od staršev. Vasiću je pri tem, da je za povzročitev hude telesne poškodbe na koncu dobil osemmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, pomagalo tudi...