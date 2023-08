Na praznik Marijinega vnebovzetja pred štirimi leti se je 32-letni Andrej Bajželj iz Ljubljane poslovil od svojih staršev, očeta Igorja Bajžlja in mame Lidije Giuliatti Bajželj. Nato pa so se za njim izgubile vse sledi, zato so ga starši prijavili kot pogrešanega. Čez tri dni je sledil šok: sina je oče našel mrtvega v avtu na območju vrtičkov na Rakovi jelši. Uradno je bil vzrok za njegovo smrt predoziranje, a starši česa takega niso verjeli. Še več. Lidija in Igor sta se v naslednjih mesecih in letih trudila dokazati, da je bil Andrej žrtev zahrbtnega in nizkotnega umora. V vse skupaj pa da...