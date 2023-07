Danes ob 10.14 je na Partizanski cesti v Sežani viličar povozil delavko, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ujeto okončino izpod koles viličarja, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Izola.