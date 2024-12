V Ljubljani z ukradenim avtom trčil v parkirana vozila, stavbo, sopotnika ...

Na Igriški ulici v Ljubljani so policisti zaznali voznika osebnega vozila, ki je trčil v tri parkirana vozila in jih poškodoval. Sopotnik je po trčenju izstopil iz vozila, voznik pa je zaradi nepravilnega premika trčil tudi vanj in ga huje poškodoval. Voznik je s kraja nesreče nato, ne da bi mu ponudil pomoč, odpeljal, v bližini pa trčil v še eno parkirano vozilo ter vogal stavbe, kjer je z vozilom obstal.

Policisti so ga prijeli in mu odvzeli prostost. »V postopku je bilo ugotovljeno, da sta vozilo, v katerem so bili ključi, pred tem odtujila na območju centra Ljubljane. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0,35 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, odrejen mu je bil strokovni pregled,« pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi.

Sopotnika so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči ter tatvine vozila,« so še dodali.