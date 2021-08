Voznica zbila motorista in ga hudo poškodovala

Včeraj okoli 21.30 je v križišču Šmartinske ceste in ulice Terbeže prišlo do prometne nesreče. »Ugotovljeno je bilo, da voznica osebnega vozila pri vključevanju na prednostno cesto ni upoštevala prednosti motorista in trčila vanj. Motorist je padel in se pri tem huje poškodoval, voznica pa je brez ustavljanja odpeljala s kraja nesreče. Povzročiteljica je bila izsledena kmalu po prometni nesreči. V postopku ji je bil odrejen preizkus z alkotestom, ki je pokazal rezultat 0,62 mg/l alkohola v izdihanem zraku,« sporoča (nelektorirano) Aleksandra Golec iz PU Ljubljana.



Policisti zadevo preiskujejo zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

