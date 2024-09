Z mopedom izsilil prednost, zbil ga je pijani voznik

V soboto, 31. avgusta, ob 12.00, je bil OKC PU Koper obveščen o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v naselju Vrhpolje.

Policisti so ugotovili, da se je 61-letni domačin z mopedom z dvorišča vključeval na vaško cesto in pri tem izsilil prednost 54-letnemu domačinu, zaradi česar sta z vozili trčila. V nesreči je bil voznik mopeda huje telesno poškodovan in je bil odpeljan v bolnico Izola.

Brez čelade in registracije

61-letni voznik mopeda med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, prav tako je vozil neregistriran moped, 54-letni voznik osebnega avtomobila pa je vozil pod vplivom alkohola, saj mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,03 mg/l alkohola.

Policisti bodo povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog zaradi izsiljevanja prednosti, vožnje neregistriranega vozila in vožnje brez zaščitne čelade, vozniku osebnega avtomobila so odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo zanj napisali obdolžilni predlog.