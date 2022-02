Z avtom se je zaletel v hišo in umrl

Danes ob 7.52 je v Vučji vasi (občina Križevci pri Ljutomeru) osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo. Voznik je umrl na kraju nesreče.

Gasilci PGD Ljutomer so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem NMP in vlečni službi, poroča uprava za zaščito in reševanje.