Vremenoslovci zaostrili opozorilo: to nas čaka danes in jutri

Zadnji dan minulega delovnega tedna so ponovno zaznamovala neurja in nevihte. Strele se treskale, drevesa padala, strehe, poškodovane v predhodnih neurjih, pa so puščale. Vse to je botrovalo k številnim klicem na pomoč, zaradi česar so nekateri gasilci imeli precej dela. Izpostavljamo nekaj primerov.

Reševanje iz vode

V petek pozno popoldne oziroma zvečer so v Bukovski vasi gasilci rešili osebo iz poplavljenega vozila, iz vode so potegnili tudi več krav, ki jih je odnašala deroča voda, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Tudi sicer so imeli na območju občine Dravograd gasilci obilico dela: več hiš je ogrožala meteorna voda ali hudourniki, poplavljenih je bilo več kleti objektov. Gasilci PGD Šentjanž pri Dravogradu, PGD Dravograd, PGD Črneče in PGD Trbonje so prečrpali vodo iz objektov, preusmerjali tok vode in sanirali posledice, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Treskale so strele

Okoli 16. ure je v naselju Štrit, občina Škocjan, strela udarila v dimnik stanovanjskega objekta. Udar je bil tako močan, da je poškodoval okoli dva kvadratna metra ostrešja in dimnik. Na srečo do požara ni prišlo. Gasilci PGD Škocjan in Bučka so objekt in ostrešje pregledali s termovizijsko kamero in prekrili poškodovano ostrešje s strešniki. Višino škode bodo ocenili pristojni.

Kakšno uro kasneje je v naselju Zloganje, občina Škocjan, strela udarila v ostrešje hleva. Manjši požar so pred prihodom gasilcev PGD Škocjan pogasili vaščani. Gasilci so nato objekt in ostrešje pregledali s termovizijsko kamero ter prekrili okoli dva kvadratna metra poškodovanega ostrešja. Na kraju je bi dežurni delavec elektro službe. Višino škode bodo ocenili pristojni.

Evakuacija otrok

Kmalu po 16. uri so iz kampa blizu naselja Želebej v občini Metlika, gasilci PGD Božakovo in Metlika evakuirali 23 otrok in jih prepeljali v GD Metlika.

Kaj nas čaka danes

Za soboto so še včeraj napovedovali rumeno opozorilo. A danes ni več rumeno, temveč so ga meteorologi dvignili stopnjo višje – v oranžno. To pomeni, da nam grozijo ne samo nevihte, ampak te utegnejo biti celo močnejše. Naj dodamo, da grozijo po celotnem ozemlju države in sicer med 14. in 23. uro.

»Lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« opozarjajo na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Danes bomo čez izmerili do 25 stopinj, na Primorskem in jugovzhod jih bodo imeli do 28.

Ponoči se bo ozračje umirilo. Nedelja bo po nižinah osrednje Slovenije sprva oblačna ali meglena, čez dan bo povečini sončno. Ogrelo se bo od 25 do 30 stopinj Celzija.

