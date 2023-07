Kaj se dogaja z vremenom? Odgovarja meteorolog Branko Gregorčič

Ob neurjih v zadnjih dneh in precej nenavadnem vremenu v juliju nasploh, se je marsikomu postavilo vprašanje, kaj se dogaja z vremenom. Neurja so po naših dozdajšnjih merilih grozljiva. Veter rušilen, nalivi siloviti, toča velika in dolgotrajna. Za komentar o nenavadnih vremenskih pojavih smo prosili vremenoslovca Branka Gregorčiča.

»V letošnjem juliju meja med hladnejšim in vlažnim atlantskim zrakom ter vročim afriško-sredozemskim zrakom večinoma poteka prek območja Alp. Kadar zaniha proti jugu, območje neviht in neurij zajame tudi Slovenijo (npr. 12. in 13.7.), ob pomiku proti severu pa smo beležili krajše vročinske valove, ki so se praviloma že po štirih ali petih dneh zaključili s krajevnimi neurji,« je povedal.

»Tako je obdobje sončnega vremena brez neviht trajalo od 14. do 16. 7. Vročina se je v tem obdobju postopno stopnjevala in v nedeljo 16. 7. smo v Vipavski dolini in v Beli krajini že izmerili okoli 35 stopinj Celzija. Še bolj vroč dan je bil ponedeljek 17. 7., ko se je v Beli krajini segrelo do okoli 37 stopinj Celzija, predvsem v severnih krajih pa so se popoldne že pojavile prve vročinske nevihte. V torek in sredo je na vreme v Sloveniji vplivalo več izrazitih nevihtnih sistemov, ki so se začeli razvijati nad zahodnimi Alpami (na francosko-švicarski meji), nato pa so razmeroma hitro potovali proti vzhodu in vzdolž svoje poti povzročali neurja ne le pri nas, ampak tudi na severu Italije, jugu Avstrije in kasneje tudi na Madžarskem in severu Hrvaške. Zaradi hitrih pomikov v prevladujočem zahodnem višinskem toku so neurja največ škode povzročala predvsem z močnimi sunki vetra, nekaj težav pa je bilo seveda tudi zaradi udarov strel, toče in nalivov.«

Kaj lahko pričakujemo v prihodnje?

Vreme ostaja nestabilno tudi danes in jutri, v nedeljo in v ponedeljek pa bo povečini sončno, je sporočil Gregorčič. Nato spet sledi nestanovitno vreme v torek in sredo, od četrtka naprej pa nekaj sončnih dni.