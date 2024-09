Slovenski vplivnež vabi v kazino brez koncesije

V sodobnem svetu internetne ponudbe je vsega na pretek, vplivneži pa še pospešujejo prodajajo raznolikega blaga in storitev. Med tistimi, ki si s spletno vlogo režejo debelejšo rezino belega kruha, je tudi 33-letni Peter Martić - Pero, ki je kariero začel z Aleksandrom Repićem v duetu Pici in Pero, nato pa postal slovenski ustvarjalec vsebin z največ naročniki na youtubu. V prenosih kramlja z gosti in sledilci, jih sprašuje ter jim odgovarja; nekateri mu celo ​donirajo denar.

500 evrov za začetek

»Kdor koli mene gleda, kdor koli pride na stream (spletni prenos, op. p.), je budala,« je Pero Martić v enem od prenosov opisal, kako vidi svojo voditeljsko vlogo. Resničnost te izjave je na svoji koži spoznal nekdanji sanjski moški Gregor Čeglaj, čigar kariera je po njegovem ocenjevanju znanih Slovenk v gostovanju pri Martiću ugasnila. Po majskem gostovanju pri Peru se je Challe Salle zapletel v rapersko vojno z Zlatkom.

Martić nam ni odgovoril, na kakšni podlagi promovira igre na srečo.

Martić je v eni od oddaj hkrati gostil zamaskiranega pripadnika Slovenske obrambne straže (SOS), evropskega poslanca Branka Grimsa ter podpredsednico Slovenske demokratske mladine Zalo Klopčič, s katerimi je kramljal o migrantih, zaradi katerih da naše glavno mesto postaja čedalje bolj nevarno. Martić je zamaskiranega člana SOS vprašal, ali ima kaj proti prebivalcem iz bivše Jugoslavije, sosovec pa mu je prijazno odgovoril: »Ne, ne, saj oni bojo prva linija pri tem boju.«

Tudi na svoji spletni strani ponuja neposreden dostop do spletnega kazina. FOTO: Peromartic.com

V drugem delu Martićevega streama sledijo igre na srečo spletnega kazina Tzars (katerega lastniki operirajo iz Curaçaa na Karibih), v kateri se preizkušajo tudi gostitelj in njegovi sledilci. »Gremo 500 evrov za začetek, da se ogrejemo,« strastno najavi Martić; s kriki pospremi denar, ki mu priteka ob uspešnih stavah oziroma postavitvah, ali kriči »Marš!«, ko mu sreča ni mila. »Še 20 evrov,« pa reče po kakšni neuspešni igri, ki mu je odnesla na desetine ali stotine evrov.

Pri Martiću se na kocko postavi na tisoče evrov v nekaj urah; na dnu ekrana je sicer zapis, da so igre na srečo dovoljene za polnoletne osebe, toda to ne preprečuje mladoletnim, da si ne bi ustvarili igralnega računa s ponarejenimi ali lažnimi podatki. Najbolj nenavadno pa je, da Martić promovira igralni kazino Tzars, ne da bi imel koncesijo za igre na srečo. Že marca so nam s finančne uprave (Furs) pojasnili: »Trenutno v Republiki Sloveniji noben koncesionar ne prireja tovrstnih spletnih iger na srečo (ameriška ruleta, poker, simulacije iger na srečo na igralnih avtomatih).«

Zato pa so kle starci, da mulcem zablokirajo, da gledajo, ko gemblam. Nisem jaz, brat, vrtec.

Pero Martić tudi na svoji spletni strani ponuja neposreden dostop do spletnega kazina, med spletnimi prenosi – ko hazardira oziroma gembla, kot rečejo po angleško mlajši rodovi – pa rad marsikaj pojasni, denimo: »Zato pa so kle starci, da mulcem zablokirajo, da gledajo, ko gemblam. Nisem jaz, brat, vrtec.« Otrokom tudi svetuje: »Jaz rečem: ne gemblati zadnji denar. Gemblajte samo denar, ki ga imate odveč, varianta, da daš 50, 100 evrov. Če dobiš ven 400, 500 evrov, porabiš isti dan teh 500 evrov za zajebancijo.«

Kazni nad 50 tisočakov

Pera Martića, ki ob čezmorskih igrah na srečo reklamira tudi izdelke za mladino, smo prosili za pojasnilo, na kakšni podlagi ustvarja svoje vsebine z igrami na srečo. Čeprav smo mu vprašanja poslali dvakrat, je za nas izgubil dar govora. Martić ima svoje podjetje za promocijo in marketing Trollgang, d. o. o., od maja letos registrirano v Banjaluki v Bosni in Hercegovini, prej je imel istoimenski s. p. za oglaševalske dejavnosti registriran v Sloveniji od aprila 2023.

Otrokom velja pogledati čez ramo, ali nemara ne igrajo za denar. FOTO: Shutterstock

Na izrecno vprašanje našemu finančnemu ministrstvu, ali ima Martić oziroma podjetje Trollgang koncesijo za igre na srečo na spletu, so nam odgovorili: »Navedena družba nima pridobljenega dovoljenja oziroma koncesije Vlade Republike Slovenije.«

Zakon o igrah nadalje določa, da je pri igrah na srečo za denar tudi »oglaševanje ali opravljanje drugih storitev v zvezi s prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije Vlade Republike Slovenije, v Republiki Sloveniji prepovedano«. Če družba ali podjetnik na spletni strani »oglašuje spletno igralnico prireditelja, ki nima koncesije Vlade Republike Slovenije, to predstavlja kršitev 6. člena ZIS in prekršek po 111. členu ZIS«.

42 prepovedi prirejanja iger na srečo so izrekli letos.

Posebni finančni urad pri Fursu je letos (do 6. septembra) zaradi suma prirejanja spletnih iger na srečo brez koncesije uvedel 128 inšpekcijskih nadzorov zoper tuje prireditelje iger na srečo (pravne osebe): »Pri čemer je izdal 55 opozoril, 42 odločb o prepovedi prirejanja iger na srečo, podal štiri predloge za uvedbo postopka o prekršku in podal 34 predlogov Upravnemu sodišču Republike Slovenije za izdajo odredbe internetnim operaterjem za zatemnitev spletnih strani.«

Ker se spletne zatemnitve zlahka zaobidejo, je v nastajanju tudi nova strategija razvoja iger na srečo pri nas: »Predlog je še v pripravi. Glede usmeritve nove strategije vam še ne moremo dati konkretnih informacij.«

Zaradi davčne tajnosti pa Martićevi zaslužki s spletnim kazinom ostajajo skrivnost – enako kot morebitne kazni, ki bi jih lahko plačal, če bi ugotovili kršitve: od 7500 do 52.500 evrov so kazni za pravne osebe, z globo od 1500 do 10.000 evrov pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. Martić ima objavljen svoj cenik: objave na instagramu stanejo do 2300 evrov, video na youtubu 1600, na tiktoku pa 500. Koliko mu za promoviranje plačuje kazino Tzars, ni navedeno, a dejstvo je, da se igre na srečo za denar prikazujejo tudi na zaslonih slovenske mladine – zato velja vendarle včasih poškiliti v otrokov zaslon in biti pozoren na nepričakovane odlive denarja z računa. To ne nazadnje posredno svetuje tudi sam Martić, ki nemara bolje od vas pozna navade vaših otrok.