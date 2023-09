Voznik na prehodu za pešce trčil v dva otroka in pobegnil, zdaj že v rokah policije

Poročali smo že, da je v torek, okrog 15.40 v Ljutomeru prišlo do prometne nesreče, in sicer voznik osebnega avtomobila rdeče barve ni omogočil varnega prečkanja vozišča dvema pešcema - otrokoma ter na prehodu za pešce trčil vanju. Oba pešca sta k sreči utrpela le lažje telesne poškodbe, voznik je s kraja odpeljal. »Povzročitelja ali očividce dogodka naprošamo, da zaradi razjasnitve okoliščin nesreče pokličejo na številko 113,« je zjutraj sporočila Tina Vlaj Zver, vodja izmene OKC PU Murska Sobota.

In očitno je poziv javnosti obrodil hitro sadove in storilec je bil odkrit, čakajo pa ga ustrezne sankcije. »Prometni policisti so danes v popoldanskem času izsledili povzročitelja prometne nesreče, ki se je zgodila včeraj v Ljutomeru, kjer je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v dva otroka in s kraja odpeljal. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba,« so sporočili s PU Murska Sobota.