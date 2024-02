Voznik začetnik vozil na avtocesti 181 kilometrov na uro

Policisti celjske prometne policije so na avtocesti izven naselja Dramlje, kjer je omejitev hitrosti 100 kilometrov na uro, ustavili državljana Moldavije, ki je vozil s hitrostjo 181 kilometrov na uro. Zaradi hujšega prekrška cestnoprometnih predpisov so vozniku začetniku na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Izrekli so mu tudi globo v višini 1200 evrov in stransko sankcijo devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti ob tem svetujejo, naj vozniki na avtocesti vozijo z ustrezno varnostno razdaljo, hitrost vožnje pa naj prilagodijo veljavnim omejitvam, svojemu vozniškemu znanju ter izkušnjam in razmeram na vozišču.