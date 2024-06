Voznik začetnik vozil 146 km/h namesto 70 km/h

Policisti postaje prometne policije Maribor so danes ponoči izvajali meritve hitrosti z laserskim merilnikom na Koroškem mostu v Mariboru. Nekaj čez polnoč so prestregli voznika začetnika, ki je jeklenim konjičkom BMW X5 premočno pritisnil na plin.

Voznik je na delu ceste v naselju, kjer je hitrost s postavljeno prometno signalizacijo omejena na 70 km/h, vozil s hitrostjo kar 146 km/h. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper voznika podali obdolžilni predlog na sodišče. Predpisna sankcija za ugotovljeni prekršek je globa 1.200,00 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.