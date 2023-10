Voznik skušal uiti policistom, a beg ni trajal dolgo

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so v ponedeljek na območju občine Podvelka ustavljali voznika osebnega avtomobila, a ta na znake policista ni ustavil in je pospešeno odpeljal naprej. Policistom ni preostalo drugega, kot da mu sledita. Z uporabo modrih luči in zvočnega signala sta ga policista ustavila v naselju Podvelka.

V postopku sta ugotovila, da voznik ni imel vozniškega dovoljenja in da je bilo vozilo, ki ga je vozil, neregistrirano.

Alkotestom je pokazal, da je imel voznik slabi dve promili alkohola v krvi.

Vozniku je bilo vozilo zaseženo in na Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu podan obdolžilni predlog, pišejo v poročilu PU Celje. Policisti še dodajajo, da je za storjene prekrške predpisana globa v višini najmanj 3200 evrov.