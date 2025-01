Voznik mrtvo pijan, to še zdaleč ni bilo vse: plačati bo moral 3700 kazni

Trebanjski policisti so v četrtek med kontrolo prometa v Šentrupertu okoli 12. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault Clio.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 49-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na neregistriranem in tehnično neizpravnem vozilu pa je imel nameščeni različni registrski tablici. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,28 miligramov alkohola, kar je skoraj 2,7 promila.

Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Po nevedbah novomeško policijske uprave si je »prislužil« kazen v višini 3700 evrov.