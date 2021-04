Voznik kombija umrl na kraju nesreče

V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile tri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle tri osebe. Slovenske ceste so letos doslej terjale 20 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 23.

Ob 10.50 je na gorenjki kombi trčil v zadnji del priklopnika stoječega tovornega vozila. Voznik kombija je umrl na kraju samem. V vozilu je bil sam.iz PU Kranj sporoča, gre za slovenskega državljana in za letošnjo četrto smrtno žrtev na gorenjskih cestah. Lani so v istem obdobju umrli trije udeleženci.