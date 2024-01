Voznik avtobusa zavrl, s potnico je hudo

Na PU Maribor obravnavajo prometno nesreče, do katere je prišlo včeraj zjutraj v Mariboru, ko se je huje poškodovala 67-letna potnica na avtobusu po tem, ko je voznik zavrl. Zoper voznika je bil uveden prekrškovni postopek.

Tudi s peško je hudo

Na območju Oplotnice pa se je huje poškodovala peška v trčenju z voznico osebnega avtomobila. 69-letna peška je bila odpeljana v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovana. Policisti še zbirajo obvestila o prometni nesreči.

Prejeli 187 klicev

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 187 klicev, od tega 102 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 20 kaznivih dejanj, 12 prometnih nesreč I. kategorije, 2 prometni nesreči III. kategorije, dvema voznikoma sta bili zaseženi vozili, 10 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 6 na javnem kraju.