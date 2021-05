Voznik (25) padel na hitrem testu

V ponedeljek ob 14.10 so policisti v Kanalu pri 25-letnem vozniku osebnega avtomobila izvedli hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. Rezultat hitrega testa je bil pozitiven na kokain, zato je bil vozniku odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, a ga je odklonil.



Policisti so vozniku prepovedali vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.



