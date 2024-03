Voznik (21) treščil v gostinski lokal, z gostom je hudo

V soboto, nekaj po poldnevu, je 59-letna voznica osebnega avtomobila na Ratežu v Novem mestu zavijala levo na parkirni prostor.

Nasproti ji je pripeljal 21-letni voznik osebnega avtomobila in prav tako zavil na parkirni prostor pred gostinskim lokalom. Pri tem je izgubil oblast na vozilom, trčil v nadstrešek gostilne in poškodoval enega od gostov. Slednjega so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so njegove poškodbe okvalificirali kot hude. Policisti prisotnosti alkohola pri voznici in vozniku niso ugotovili. Opravili so ogled in o dogodku obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika ter okrožno državno tožilko, sporočajo s PU Novo mesto.

Okoliščine in sledove še preučujejo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče zaradi malomarnosti.