Voznik (19) med vožnjo sprožil neznano eksplozivno sredstvo, v avtu so bili trije

Na območju Policijske postaje Slovenj Gradec so policisti v petek okoli 18.30 obravnavali sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

19-letni voznik je med vožnjo sprožil neznano eksplozivno sredstvo. V eksploziji, ki je bila tako močna, da je poškodovala vetrobransko steklo in armaturno ploščo, se je voznik hudo poškodoval.

Na Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave Celje smo v zadnjih treh dneh prejeli 810 klicev občanov. 214 klicev je bilo interventnih, eden nujen. 48 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 7 s področja mejnih zadev in tujcev, 71 s področja prometne varnosti in 42 s področja javnega reda in miru.