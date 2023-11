Voznici (67) počila guma, končala v drevesu, poškodbe so hude

Metliški policisti so v četrtek dopoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je hudo telesno poškodovala 67-letna voznica. Med vožnjo od Metlike proti Suhorju ji je počila zadnja guma, zato je izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v novomeško bolnišnico. Prisotnosti alkohola pri voznici policisti niso ugotovili.