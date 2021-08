Voznica trčila v kolesarja, policija jo išče

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila 29. 7. 2021 ob 20.50 v križišču Celovške ceste in Drenikove ulice v Ljubljani in sicer med kolesarjem ter neznano voznico, neznanega manjšega avtomobila, novejše izvedbe, bele barve, KR ali KP registrskega območja. Po do sedaj zbranih obvestilih je mlajša voznica, temnih las, na prehodu za kolesarje trčila v kolesarja in po trčenju s kraja odpeljala. V prometni nesreči se je kolesar lahko telesno poškodoval, so sporočili s PU Ljubljana.



Zaradi razjasnitve prometne nesreče policija naproša vse, ki bi kaj vedele o nesreči, da o tem obvestijo Policijsko postajo Ljubljana Šiška na št. 01/583-37-00, na interventno št. 113 ali anonimno na 080 1200. Prav tako pozivajo neznano voznico, da se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Šiška, Podutiška cesta 88 oz. pokliče podano številko policijske postaje.

