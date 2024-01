Voznica trčila v hišo, odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Novo mesto

Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči, ki se je zgodila ob 15.26 v naselju Laze v občini Novo mesto. Tam se je osebno vozilo zaletelo v stanovanjsko hišo. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.