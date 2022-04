Voznica se je zabila v kapelico

V sredo okoli 23. ure so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Smolenji vasi. V poročilu PU Novo mesto pišejo, da je 43-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala preko levega voznega pasu in pločnika ter trčila v kapelico. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.