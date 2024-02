Voznica in voznik pod vplivom kokaina, še eden pod vplivom konoplje

Policisti policijske postaje Ravne na Koroškem so v zadnjih dveh dneh obravnavali tri voznike, ki so vozili pod vplivom prepovedanih drog. Enemu je hitri test za ugotavljanje prepovedanih drog v organizmu pokazal, da je vozil pod vplivom konoplje, voznica in drugi voznik pa sta vozila pod vplivom kokaina.

Za tovrsten prekršek je predpisana sankcija v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Vsem trem je bil odrejen strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu, ki so ga vsi trije tudi opravili. Vsem trem voznikom so policisti začasno odvzeli vozniška dovoljenja in zoper vse tri podali obdolžilne predlog. Za tovrsten prekršek je predpisana sankcija v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.