Včeraj ob 19.28 je v Drakovcih v občini Ljutomer osebno vozilo zapeljalo s ceste in pristalo v bližnjem gozdu. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, poškodovanega voznika rešili iz vozila in poskrbeli za razsvetljavo kraja nesreče. Predali so ga v oskrbo ekipi NMP Ljutomer. Stopnja poškodb in vzrok za nesrečo še nista znana.