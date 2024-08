Vozila po levi strani in trčila v nasproti vozeče vozilo

V ponedeljek, 5. avgusta, nekaj pred 8. uro so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na cesti med naseljema Dvorce in Cerina.

Policisti PP Brežice so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 21-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 63-letna voznica.

Lažje poškodovani udeleženki nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.