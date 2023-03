Vnovičen izpust digestata iz bioplinarne zasmradil Trimline in okolico (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da je danes ob 15.28 uri v naselju Trimlini, v občini Lendava, na območju bioplinarne iztekala črna tekočina. Gasilci IGE Lendava so zaprli in dodatno zatesnili ventil na rezervoarju, iz katerega je iztekala tekočina, ter pred potokom Kopica naredili bariero, s čem so preprečili še večje iztekanje tekočine v potok. O dogodku so bile obveščene tudi vse pristojne službe.

Tokratni izpust digestata v Trimlinih ni bil prvi. FOTO: O. B.

Tako je očitno, da je iz vsem dobro poznane bioplinarne vnovič iztekel (domnevno) digestat. Ali se je to zgodilo po nesreči ali namenoma, zaenkrat ni znano, kakor tudi niso znane preostale podrobnosti.

Na terenu so bili poleg gasilcev tudi policisti in kriminalisti, ki odvzeli tudi vzorce. Kljub posredovanju gasilcev pa je črna tekočina, ki močno zaudarja, po potoku Kopica odtekala proti naselju Petišovci. Na gladini iztekle tekočine se je pojavilo tudi penjenje.

Župan občine Lendava Janez Magyar. FOTO: O. B.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je črna tekoča snov, ki je zaudarjala, bila izpuščena iz enega fermentorja in naj ne bi šlo za nesrečo. Iztok iz fermentorja so zaprli gasilci poklicne industrijske gasilske enote Nafta Lendava, situacijo pa si je ogledal tudi župan Občine Lendava, mag. Janez Magyar ter poveljnik občinske civilne zaščite mag. Tibor Hebar.

FOTO: O. B.

Kaj je digestat?

Gre za stranski proizvod anaerobne predelave odpadkov, presnovljen ostanek substrata z veliko makro in mikro hranili. Snov je pol-tekoče ali tekoče oblike, temnejše barve, ki ga skladiščijo v lagunah ali zalogovnikih. Obstaja sicer več vrst digestata, vsi pa so zelo smrdeči..