Vlak zbil delavca, trčenja ni preživel

Danes ob 9.49 je v naselju Pako pri Borovnici potniški vlak zbil delavca. Gasilci PGD Stara Vrhnika in Borovnica so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri reanimaciji, a je delavec zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Občinska civilna zaščita je zagotovila obrok za potnike.