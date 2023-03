Vlak trčil v avto: voznik ujet v zveriženi pločevini (FOTO)

Danes ob 13.09 je na nezavarovanem železniškem prehodu v naselju Zgornja Draga, občina Ivančna Gorica, vlak trčil v osebno vozilo. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj, odklopili akumulator in poškodovanega voznika rešili iz avta. Pomagali so tudi potnikom pri izstopu z vlaka in zavarovali kraj pristanka vojaškega helikopterja, s katerim so poškodovanca odpeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V Spodnji Dragi sta trčila vlak in avto. FOTO: Pgd Stična