Velika tatvina: bankomat poškodovan z neznanim eksplozivnim sredstvom

Zgodaj zjutraj so bili na PU Maribor obveščeni o poškodovanem bankomatu v okolici Sv. Trojice v Sl. Goricah.

Po prvih ugotovitvah je bil bankomat poškodovan z neznanim eksplozivnim sredstvom, pri tem je, po nestrokovni oceni, zgolj na objektu nastalo za okrog 2500 evrov škode. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 132 klicev, med temi 48 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi: - 9 kaznivih dejanj, - 3 prometne nesreče I. kategorije, - 1 vozili smo zasegli vozniku, - 3 prijave kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru.