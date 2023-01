Velika akcija slovenskih kriminalistov: hudodelci od dolžnika zahtevali celo, da proda organ (VIDEO)

Slovenska policija je v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi ter z usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije (SDT RS) v minulem tednu končala obširno, dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo, ki jo je vodila zoper organizirano kriminalno združbo.

Več podrobnosti so na današnji novinarski konferenci sporočili David Antolovič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Primož Donoša, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj, in Christian Voggenberger, vodja salzburške kriminalistične policije.

Pri zbiranju dokazov imajo velike težave

Zasegli so večjo količino droge. FOTO: Policija

Antolovič je uvodoma dejal, da je bila kriminalistična preiskava posebna v tem, da je zahtevala veliko iznajdljivosti kriminalistov za pridobivanje dokazov, pri tem pa se je izkazalo, da je nujna posodobitev kazenske postopkovne zakonodaje pri nas. Kriminalisti so dve leti ugotavljali način delovanja kriminalnih združb. Po besedah Antoloviča gre uspešen zaključek omenjene preiskave pripisati njihovi iznajdljivosti, taktiki in vztrajnosti, saj so požrtvovalno opravljali svoje delo tudi v prostem času, akcija pa je tudi rezultat odličnega sodelovanja z avstrijskimi kolegi.

Kot je še opozoril prvi mož kriminalistov, ima policija pri zbiranju dokazov ogromne težave. »V kriminalistični policiji že vrsto let opozarjamo, da je treba zakonsko slediti razvoju informacijskih tehnologij,« je dejal.

Organi pregona so kljub temu zaustavili delovanje kriminalne združbe, ki se je ukvarjala tudi s preprodajo droge, konopljo in amfetamin pa je proizvajala tudi sama v različnih stanovanjskih hišah po Sloveniji. Da je ne bi razkrinkali, je proizvodnjo pogosto selila. Proizvedeno drogo je nato prodajala tudi v Avstrijo in Italijo, saj je tam cena omenjenih drog višja.

Kriminalno združbo vodil 31-letni Jeseničan

Donoša je dejal, da so gorenjski kriminalisti dve leti vodili omenjeni kazenski postopek, pri tem pa intenzivno sodelovali z avstrijskimi varnostnimi organi. Ugotovili so, da je 31-letni Jeseničan vodil hudodelsko mednarodno združbo, ki je izvrševala kazniva dejanja, povezana z drogami in orožjem. Vsak član družbe je imel vlogo, ki jo je zaukazal vodja, med drugim so tihotapili kokain. 29-letni osumljenec je organiziral skupino oseb, ki je v več stanovanjskih hišah uredila proizvodnjo konoplje in skrbela zanjo. Na enak način je bila organizirana druga kriminalna združba, ki jo je vodil srbski državljan.

Del združbe je pri proizvodnji konoplje skrivaj kradel tudi elektriko, s tem pa distributerjem povzročil za 50.000 evrov dolga. Imeli so vozila s prirejenim prostorom za prevoz prepovedane droge v druge države. Drogo in denar so nosili tudi po planinskih poteh okoli mejnega prehoda Ljubelj. Na Jezerskem so opazovali delo policije, nato pa na prehodu izvajali kriminalne dejavnosti, ko se jim je ponudila priložnost.

Dolžnika skušali prepričati, da bi prodal organ

Kriminalne združbe so se ukvarjale tudi z izterjavo dolgov. Da bi dosegli svoj cilj, so bili pripravljeni storiti marsikaj. Med drugim so skušali prepričati dolžnika, da bi prodal lasten organ in tako odplačal dolg.

V omenjeni akciji so organi pregona opravili 50 hišnih in drugih preiskav. V zaključni akciji so zasegli 11 kg amfetamina, 3000 ekstazijev, kilogram kokaina, več kot 5000 sadik konoplje ter nekaj orožja. Storilci so bili po besedah kriminalistov pripravljeni storiti marsikaj, da bi prikrili svoje dokaze ali da ne bi bili zaloteni. 49 oseb so kazensko ovadili.

Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate v spodnjem videu.