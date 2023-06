Večerna drama na Tolminskem: 55 letnici na avto padlo to

V soboto zvečer so policiste obvestili o prometni nesreči na Tolminskem, kjer je 55-letni voznici osebnega avtomobila med vožnjo na glavni cesti Tolmin – Kobarid na vozilo padlo drevo. Policisti PP Tolmin so ugotovili, da je voznica peljala iz smeri Tolmina proti Kobaridu, na koncu Volarske ravnine pa ji je z njene leve strani na avtomobil padlo drevo. Vozilo je precej poškodovano, voznica jo je odnesla brez poškodb. Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.