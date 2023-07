Vandali zažigali komunalne zabojnike

V noči na sredo so bili v Mariboru na delu najverjetneje objestneži, ki so tamkajšnjim poklicnim gasilcem povzročili nemalo preglavic. Tokrat so se vandali spravili na komunalne zabojnike, saj je zagorelo na treh različnih lokacijah: prvič so zakurili osem minut po polnoči, tretjič pa natanko sto minut pozneje, ob 2.48. Uničili so šest zabojnikov, v zadnjem primeru je bil poškodovan tudi osebni avtomobil, ki je bil v bližini.

Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, so v vseh treh primerih morali posredovati poklicni gasilci Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor. »Ob 0.08 so v Borovi vasi v Mariboru gasilci JZ GB Maribor pogasili dva 1000-litrska komunalna zabojnika. Ob 1.38 so v Prušnikovi ulici v Mariboru gasilci JZ GB Maribor pogasili 1000-litrski komunalni zabojnik. Ob 2.48 so v Ulici Staneta Severja v Mariboru gasilci JZ GB Maribor pogasili tri komunalne zabojnike. Zaradi požara je bilo poškodovano tudi eno osebno vozilo.«