V Veliki Loki sodni izvršitelj v težavah, pomagati morali policisti

Policisti so v četrtek popoldne prišli na pomoč pomočniku sodnega izvršitelja. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je v Veliki Loki, kamor je pomočnik sodnega izvršitelja prišel opravljat izvršbo, prišlo do spora in fizičnega obračunavanja, zato so na kraju morali posredovati policisti.

Pomočnik sodnega izvršitelja je bil lažje poškodovan, policisti pa zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja.