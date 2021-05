Na cesti umrl motorist (39), sopotnik je bil 10-letni otrok

V nedeljo ob 20.45 se je na regionalni cesti Vransko-Trojane, izven naselja Ločica pri Vranskem, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 39-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave.



Nesreča se je zgodila, ko je 26-letni voznik tovornega vozila vozil iz smeri Ločice pri Vranskem proti Trojanam in je pričel polkrožno obračati vozilo ter pri tem zapeljal na levo stran smernega vozišča, zaradi česar je v tovorno vozilo trčil 39-letni voznik motornega kolesa. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih poškodb umrl med prevozom v bolnišnico. Kot sopotnik na motornem kolesu je bil v nesreči udeležen tudi 10-letni otrok, ki ni bil huje telesno poškodovan.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 68 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, sedem nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: