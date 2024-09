V tragični nesreči umrl 34-letnik, končal je na strehi v potoku

Okoli polnoči se je na cesti Idrija–Vojsko zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 34-letnik.

Policisti PP Idrija so na kraju ugotovili, da je 34-letni voznik avtomobila vozil iz Idrije proti naselju Vojsko. Približno kilometer iz Idrije je na začetku levega nepreglednega ovinka z levim delom vozila zadel strmo skalnato brežino, vozilo pa je nato zapeljalo pod cesto in po približno petnajstih metrih obstalo na strehi v strugi potoka Nikova. Voznik je bil po nesreči ukleščen v vozilu.

Oživljali so ga

Poleg policistov so bili na kraju nesreče tudi reševalci NMP ZD Idrija in gasilci PGD Idrija, da so voznika izvlekli iz vozila in ga oživljali. Kljub nudenju prve pomoči je voznik na kraju dogodka umrl. Zdravnik ZD Idrija je na kraju potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Policisti PPP Nova Gorica bodo o vseh ugotovljenih dejstvih tragične nesreče s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

V prometnih nesrečah na cestah na Severnem Primorskem je v letošnjem letu umrlo šest ljudi.