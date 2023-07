V Strunjanu opazili 11-metrsko jadrnico, ki jo nosi proti skalam ... (FOTO, VIDEO)

Koprski policisti so v sredo ob 6. uri, ko se je nad nebom že razbesnelo neurje, dobili obvestilo, da jadrnico zaradi močnega vetra nosi proti skalam. Policisti so 11-metrsko jadrnico kmalu izsledili in uspelo se jim je približati, da so jo lahko privezali na svoje plovilo.

»Dostop do nje pa je bil zelo težek, tako zaradi vetrov kot tudi zaradi plitkega morja (približno pet metrov od obale). Policisti so se približali jadrnici in jo privezali na svoje plovilo. Nato so poskušali odvleči v globljo vodo, vendar se je vrv utrgala, saj je jadrnica nasedla,« dogajanje opisujejo v poročilu PU Koper. Naposled je 47-letnemu voditelju jadrnice to uspelo privezati na bojo.

Oglejte si še videoposnetek - (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži). »Tako nas je včeraj presenetila nočna nevihta. Presenetila pa je tudi nepripravljene jadralce, ki jih je odpihalo na srečo v mrežo in ne na obalo,« so napisali na FB Strunjan.

V dogodku na srečo ni bil poškodovan nihče.