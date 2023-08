V Stari Fužini v Bohinjskem jezeru se je potopila jadrnica, ena oseba mrtva

Ob 12.54 se je v Stari Fužini v Bohinjskem jezeru prevrnila in potopila jadrnica, pri čemer se je ena oseba začela utapljati. Še pred prihodom intervencijskih služb jo je do obale prepeljala posadka druge jadrnice, navajajo na Upravi za zaščito in reševanje.

Oživljanje žal ni bilo uspešno

Gasilci PGD Bohinjska Bistrica, Enota CZ za reševanje na vodi Bohinj, PGD Bled, PRS Bled in GRS Bohinj so do prihoda reševalcev NMP in dežurne ekipe GRS Brnik osebo oživljali, a žal neuspešno. Potopljeno plovilo so dvignili na površje.