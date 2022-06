V stanovanje sta ji vdrla dva moška, policija postavila barikade

Ženska iz Izole je danes dopoldne poklicala policijo in povedala, da sta v njeno stanovanje vdrla dva moška, ji zagrozila s pištolo, premetala stanovanje ter pobrala nekaj gotovine in zlatnino. Prvi moški je bil oblečen v modro majico s kapuco in je govoril italijansko, drugi pa v črno majico s kapuco in je govoril slovensko. Oba moška sta imela dolge črne hlače in črne superge, visoka pa sta približno 180 centimetrov.

Policija prosi vse, ki bi ju opazili ali imeli druge informacije, da jih sporočijo na 113 ali na 080 1200, so sporočili iz PU Koper. Policisti so v vsej okolici postavili blokadne točke in preverjajo širšo okolico. Povezali so se tudi s sosednjimi varnostnimi organi.