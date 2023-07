V Škocjanu tatvine na poljih in doma, zdaj odprli policijsko pisarno

»Sredi Škocjana smo pred desetimi leti zasadili trto žametna črnina, potomko trte z Lenta. A v vseh teh letih smo imeli le eno trgatev, ko smo na grozdje povabili otroke z vrtca, sicer pa kljub naši izredni skrbi za trto nikakor ne pridemo do pridelka. Vsako leto ga nekdo pobere, pokrade, če povem po domače. Letos je bilo še hujše: nekdo se je znesel nad trto in jo povsem porezal, tako da si nikakor se ni mogla opomoči, skoraj se je že posušila in zdaj zelo slabo raste, pomislili smo celo, da je zastrupljena. Res žalostno, in to v samem središču Škocjana,« pravi Franci Matko, predsednik škocjanskih vinogradnikov, in spomni na dogodek izpred enega meseca, ko je čakal pri banki in zasačil mladeniča iz romskega naselja Dobruška vas, kako se je z rokami in nogami uprl v svečemat in poskušal vlomiti vanj. Ko je zakričal, kaj počne, je pobegnil.

Vandali se vsako leto znesejo tudi nad potomko trte z Lenta.

»Naši občani so pridni in delavni, zato je boleče in žalostno, ko so žrtve tatvin, tako na poljih kot doma, pa tudi žrtve vandalizma. Občani so že pred časom podali pobudo, da bi imeli v Škocjanu policijsko pisarno in bi z večjo prisotnostjo policije zajezili tatvine in vandalizem v občini. Zdaj smo našli prostor v občinski stavbi. Pričakovanja občanov so velika, predvsem gre za željo po izboljšanju varnostnih razmer in povečanju občutka, da živimo v varnem okolju,« je včeraj dejal župan občine Škocjan Jože Kapler, ko so predali namenu policijsko pisarno.

Bojijo se postopkov

Pisarna bo, kot je povedala Petra Goli, pomočnica načelnice Policijske postaje Šentjernej, odprta dvakrat na teden, in sicer vsak ponedeljek med 10. in 12. uro in ob sredah med 15. in 17. uro, policist bodo na voljo tudi zunaj uradnih ur, v pisarni ali na terenu, sicer pa bodo imeli v pisarni telefon, na katerega bodo lahko poklicali občani.

V Škocjanu so odprli policijsko pisarno, da bi z večjo prisotnostjo policije zajezili tatvine in vandalizem.

Kot je dodal župan Kapler, občani tatvin in vandalizma velikokrat niti ne prijavijo, saj se bojijo postopkov na sodiščih, kar ni prav. »Zdaj je priložnost, da smo bolj odprti kot družba in dosežemo večje zaupanje,« je poudaril. Mimogrede, pred enim mesecem so sredi noči vlomili celo v prostore občine in odnesli trezor.