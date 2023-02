Ženski, oblečeni v črna oblačila, stari okrog 40 let, močnejše postave in visoki okrog 165 cm sta s pretvezo, da opravljata medicinske usluge, vstopili v stanovanje starejših oškodovancev in ju zamotili s pogovorom. V času obiska sta izvršili tatvino denarja iz njunih denarnic.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.