V razmaku 10 minut dva padca motoristov

Ob 17.29 je v bližini Livka v občini Kobarid, padel motorist s sopotnikom. Gasilci PGD Kobarid so odmaknili poškodovan motor s ceste in nudili pomoč pri oskrbi poškodovanega motorista. Motorista so reševalci NMP Tolmin odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter.

Ob 17.20 pa se je v naselju Kokra, v občini Preddvor, pri padcu poškodoval motorist. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi poškodovanega, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.