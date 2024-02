V prometni nesreči pod Krvavcem življenje izgubil 28-letnik

Poročali smo o tragični nesreči z Ambroža pod Krvavcem v občini Cerklje na Gorenjskem, ko je v soboto malo pred 22. uro v prometni nesreči umrl voznik osebnega vozila, ki je zapeljal s cestišča.Gasilci in reševalci so ga rešili iz vozila, a je umrl na kraju nesreče.

S PU Ljubljana so pojasnili, da je po do sedaj zbranih obvestilih 28-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal s ceste in z avtomobilom trčil v drevo.

Pomoč na kraju je nudilo zdravstveno osebje in gasilci. Gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj so kraj nesreče zavarovali in osvetljevali ter skupaj z reševalci voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila. Vozilo so postavili nazaj na cesto, z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policiji.

Policisti so kraj nesreče zavarovali, opravili ogled in zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.