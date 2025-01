V Prelesju hud požar, nastalo za 30.000 evrov škode

V noči na 4. 1. so bili policisti PP Trebnje obveščeni o požaru gospodarskega objekta v Prelesju na območju Šentruperta, kjer je ogenj zajel ostrešje in se razširil. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 30.000 evrov škode.

Zagorelo zaradi pregretja ob dimniku peči na drva

Zgorelo je tudi več pnevmatik tovornih vozil, gradbenih strojev, orodje in gradbeni material. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so opravili ogled, je požar povzročilo pregretje ob dimniku peči na drva. Okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.